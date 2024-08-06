Герасимов заслушал доклады командиров группировки "Центр" в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов посетил расположение войск "Центр" в зоне специальной военной операции (СВО). Первый замминистра обороны заслушал доклады командиров, подвёл итоги и поставил дальнейшие задачи, сообщили в ведомстве.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил расположение войск "Центр" в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

"В ходе работы начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности", — говорится в сообщении.