Герасимов заслушал доклады командиров группировки "Центр" в зоне СВО
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов посетил расположение войск "Центр" в зоне специальной военной операции (СВО). Первый замминистра обороны заслушал доклады командиров, подвёл итоги и поставил дальнейшие задачи, сообщили в ведомстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил расположение войск "Центр" в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
"В ходе работы начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности", — говорится в сообщении.
Также Герасимов вручил государственные награды военным, которые проявили мужество и отвагу при выполнении боевых задач.
Ранее Life.ru писал, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Новосёловки Первой в ДНР. О взятии под контроль этого населённого пункта стало известно 4 августа.
Telegram / Минобороны России