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6 августа, 09:49

Путин поручил Правительству сформировать федеральный проект "Россия в мире"

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству организовать федеральный проект "Россия в мире", который будет направлен на развитие международного молодёжного сотрудничества и популяризацию традиционных ценностей за границей. Документ разместили на сайте Кремля.

Глава государства распорядился включить в проект проведение олимпиад и конкурсов для привлечения в Россию иностранных граждан, увеличить объём совместных научных исследований, расширить программы научных стажировок для отечественных и зарубежных студентов, аспирантов, учёных и специалистов и проводить международные фестивали, в том числе Всемирный фестиваль молодёжи.

Более 1000 педагогов прошли профессиональную переподготовку в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем"
Более 1000 педагогов прошли профессиональную переподготовку в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем"

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласовал распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава правительства.

Николай Рюмин
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