Путин поручил Правительству сформировать федеральный проект "Россия в мире"

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству организовать федеральный проект "Россия в мире", который будет направлен на развитие международного молодёжного сотрудничества и популяризацию традиционных ценностей за границей. Документ разместили на сайте Кремля.

Глава государства распорядился включить в проект проведение олимпиад и конкурсов для привлечения в Россию иностранных граждан, увеличить объём совместных научных исследований, расширить программы научных стажировок для отечественных и зарубежных студентов, аспирантов, учёных и специалистов и проводить международные фестивали, в том числе Всемирный фестиваль молодёжи.