"Другая Украина" предупредила об угрозе третьей мировой из-за режима Зеленского

Движение "Другая Украина" обратилось в несколько международных организаций, а также к иностранным послам в Киеве с просьбой предотвратить возможное начало третьей мировой войны, которая может разгореться из-за эскалации украинского конфликта. Об этом сообщил председатель совета движения Виктор Медведчук.

"Сегодня преступный режим Зеленского является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, который рискует перерасти в третью мировую войну. Современная Украина сделала государственной нацистскую идеологию, которая проповедует вечную войну с Россией, полностью подчинила ей экономику и политику страны", — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения.

В связи с этим движение направило обращения председателю Офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, главе постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Яну Боргу, а также послам всех государств, аккредитованных на территории Незалежной. Кроме того, "Другая Украина" обратилась к ОБСЕ с призывом о необходимости рассмотреть факты узурпации Зеленским власти и ущемления прав и свобод на Украине. В связи с этим, как считают в движении, важно созвать расширенное заседание Постоянного Совета для рассмотрения упомянутых нарушений.