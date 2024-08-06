ВСУ попытались на 12 катерах прорваться на Тендровскую косу, но встретили российских морпехов
Сальдо: Морпехи РФ не дали ВСУ высадиться на Тендровской косе на 12 катерах
Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались высадиться с моря на 12 катерах на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью украинские диверсанты совершили попытку высадки с моря на Тендровской косе. По предварительной информации, в провокации было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА", — написал глава региона в телеграм-канале.
Сальдо добавил, что российские военные отслеживали действия ВСУ с момента выхода катеров из Очакова в Николаевской области. Морские пехотинцы при помощи других российских подразделений открыли огонь по противнику. В результате были ликвидированы три лодки, которые затонули вместе с экипажем. Остальные отступили, понеся потери в жилой силе и технике, подчеркнул глава региона.
Это уже не первый раз, когда ВСУ пытаются прорваться на катерах в Херсонскую область. Ранее Life.ru сообщал, что 11 апреля ФСБ РФ пресекла спланированную Британией высадку десанта ВСУ на Тендровскую косу. Тогда почти все силы противника были ликвидировани. В Совфеде России отмечали, что эта попытка Украины прорваться в Херсонскую область является спектаклем для Запада.
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