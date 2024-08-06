Потолок квартиры рухнул на кровать россиянина

В Новосибирске в одной из квартир рухнул потолок. Конструкция пластом упала на кровать жильца, сообщает портал NGS.ru. К счастью, хозяина в момент происшествия не было дома.

По информации издания, жуткий инцидент случился в доме, который был введён в эксплуатацию в 2008 году. Нынешний собственник купил квартиру в 2009-м с отделкой "под ключ" от застройщика. После случившегося хозяин обратился в управляющую компанию. Специалисты выяснили, что слой штукатурки на потолке превышает допустимую норму более чем в два раза. Это и стало причиной обрушения.

Потерпевший написал претензию застройщику, однако "Компания "Сибирь-Развитие" отказалась покрыть расходы на ремонт. Там объяснили, что срок для предъявления претензий составляет пять лет, а квартира эксплуатируется уже на протяжении 14. Позднее выяснилось, что с юридической точки зрения компания не является застройщиком. Фактически девелопером выступала другая организация с аналогичным названием, но она была ликвидирована ещё в 2012 году.

Хозяин квартиры намерен пойти в суд. Однако, по словам адвоката Александра Руфа, привлечь виновных к ответственности будет трудно.