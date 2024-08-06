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6 августа, 12:44

Утечка вызвала пожар на ГПЗ в Коми, пострадавших нет

На газоперерабатывающем заводе в Коми произошёл пожар

Пожар на ГПЗ в Коми. Обложка © Telegram / "Сыктывкар №1"

Пожар на ГПЗ в Коми. Обложка © Telegram / "Сыктывкар №1"

Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинском районе Коми, сообщил журналистам руководитель муниципалитета Николай Такаев. Причиной стала утечка, её причины устанавливают.

"[Пожар] оперативно потушили. Пострадавших нет", — сказал собеседник ТАСС.

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Ранее сильный пожар вспыхнул в Азове Ростовской области. Сначала на месте загорелись мусор и покрышки, а потом — склад. Общая площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгорание потушили.

Матвей Константинов
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