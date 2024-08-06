Утечка вызвала пожар на ГПЗ в Коми, пострадавших нет

Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинском районе Коми, сообщил журналистам руководитель муниципалитета Николай Такаев. Причиной стала утечка, её причины устанавливают.

Моноколесо чуть не спалило многоквартирный дом в Крыму

Моноколесо чуть не спалило многоквартирный дом в Крыму

Ранее сильный пожар вспыхнул в Азове Ростовской области. Сначала на месте загорелись мусор и покрышки, а потом — склад. Общая площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгорание потушили.