Утечка вызвала пожар на ГПЗ в Коми, пострадавших нет
На газоперерабатывающем заводе в Коми произошёл пожар
Пожар на ГПЗ в Коми. Обложка © Telegram / "Сыктывкар №1"
Пожар произошёл на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Усинском районе Коми, сообщил журналистам руководитель муниципалитета Николай Такаев. Причиной стала утечка, её причины устанавливают.
"[Пожар] оперативно потушили. Пострадавших нет", — сказал собеседник ТАСС.
Ранее сильный пожар вспыхнул в Азове Ростовской области. Сначала на месте загорелись мусор и покрышки, а потом — склад. Общая площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгорание потушили.