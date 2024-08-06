В партии Шольца призвали Германию поставить себя на место России в конфликте на Украине

Берлин должен возвратиться к понятию дипломатии в своей внешней политике и поставить себя на место Москвы по отношению к украинскому конфликту. Такое заявление сделал депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

"Поставьте себя на место вашего противника с его точки зрения, особенно если вы её не разделяете", — указал политик в интервью Tagesspiegel.