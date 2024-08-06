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6 августа, 13:06

В партии Шольца призвали Германию поставить себя на место России в конфликте на Украине

Депутат Бундестага Штегнер: Дипломатам из ФРГ необходимо возобновить диалог с РФ

Берлин должен возвратиться к понятию дипломатии в своей внешней политике и поставить себя на место Москвы по отношению к украинскому конфликту. Такое заявление сделал депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

"Поставьте себя на место вашего противника с его точки зрения, особенно если вы её не разделяете", — указал политик в интервью Tagesspiegel.

Штегнер дополнил, что на дипломатическом уровне, в целом, сейчас "ничего толком не происходит". По его словам, немецкие дипломаты должны снова возобновить диалог с Россией, так как это является разумным принципом внешней политики. Также депутат призвал власти Германии прислушаться к своим гражданам, которые требуют завершить конфликт.

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Ранее премьер Бранденбурга призвал немецкое правительство задействовать все усилия для скорейшего завершения украинского кризиса путём организации переговоров между Москвой и Киевом. А премьер Тюрингии предложил создать оборонительный союз Европы и РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Alekk Pires

Дарья Нарыкова
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