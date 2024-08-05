Премьер Бранденбурга призвал Берлин как можно быстрее помирить Россию и Украину
Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dietmarwoidke
Немецкое правительство должно задействовать все усилия для скорейшего завершения украинского кризиса путём организации переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующий призыв озвучил премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке.
Выступая в рамках предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в городе Шведте, политик напомнил, что вооружённый конфликт на востоке Европы идёт уже более двух лет. По его словам, очевидна необходимость в восстановлении контактов с Россией для обсуждения условий прекращения огня.
"И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее", — заключил Войдке.
А тем временем историк Александр Роберт разоблачил аферу Киева, который может использовать подписанное в будущем мирное соглашение для перевооружения. По словам аналитика, заявления украинских властей о стремлении к миру не совпадают с проводимой в стране мобилизационной политикой.