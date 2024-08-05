Премьер Бранденбурга призвал Берлин как можно быстрее помирить Россию и Украину

Немецкое правительство должно задействовать все усилия для скорейшего завершения украинского кризиса путём организации переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующий призыв озвучил премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке.

Выступая в рамках предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии в городе Шведте, политик напомнил, что вооружённый конфликт на востоке Европы идёт уже более двух лет. По его словам, очевидна необходимость в восстановлении контактов с Россией для обсуждения условий прекращения огня.