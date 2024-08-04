Риторика киевского режима о якобы стремлении к скорейшему завершению вооружённого конфликта с Россией противоречит действиям украинских властей, которые лишь наращивают численность ВСУ. Если бы Незалежная действительно хотела мира, она бы не мобилизовала полмиллиона человек, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive историк Александр Роберт.

Аналитик напомнил, что смысл имеет лишь долгосрочное прекращение боевых действий, а не временное перемирие, которое может подписать Киев. Эта передышка станет для Украины возможностью укрепить обороноспособность для второго раунда противостояния.