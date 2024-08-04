"Русские это знают!" Историк разоблачил коварную аферу Киева с перемирием
Историк Роберт заявил, что Киев мобилизует полмиллиона человек не ради мира
Риторика киевского режима о якобы стремлении к скорейшему завершению вооружённого конфликта с Россией противоречит действиям украинских властей, которые лишь наращивают численность ВСУ. Если бы Незалежная действительно хотела мира, она бы не мобилизовала полмиллиона человек, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive историк Александр Роберт.
Аналитик напомнил, что смысл имеет лишь долгосрочное прекращение боевых действий, а не временное перемирие, которое может подписать Киев. Эта передышка станет для Украины возможностью укрепить обороноспособность для второго раунда противостояния.
"Русские это знают, они не попадут в эту ловушку. Они понимают, что в случае перемирия украинцы будут перевооружаться, чтобы начать новый раунд", — отметил Роберт.
Напомним, что днём ранее Зеленский назвал приоритетной потребностью Украины справедливое завершение конфликта. Аналогичное заявление прозвучало из уст главы офиса политика Андрея Ермака. А уже в воскресенье предводитель киевского режима пафосно похвастался новенькими F-16, которые прибыли в Незалежную и явно не для орошения полей.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency