Негодные украинцы моложе 25 лет могут попасть под гребёнку военкомов

Граждан Украины моложе 25 лет, имеющих статус "ограниченно годен", будут мобилизовывать, так как теперь данная категория считается годной к военной службе. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.

"После отмены статуса "ограниченно годный" в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет", — написал Гончаренко*.

Депутат заявил, что это "недопустимая дискриминация", и подал законопроект, чтобы отменить мобилизацию данной категории граждан.

Ранее Life.ru рассказывал, что взрослые украинцы призывного возраста больше не имеют возможности отсиживаться дома. Так считает советник Министерства обороны по вопросам набора призывников Алексей Бежевец. Он отметил, что ВС РФ скоро подберутся ко всем гораздо ближе.

Напомним, мобилизация на Украине длится с 25 февраля 2022 года по сей день. Указ Владимира Зеленского не позволяет мужчинам, годным к службе, покидать территорию страны. 18 мая 2024-го он подписал закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные лица лишаются права выезда за границу, а при уклонении от призыва у них изымут машины и лишат права оформлять документы — внутренний и заграничный паспорта. При этом на Украине теперь можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ. Годными к службе признают и людей с умственной отсталостью, а также преступников.