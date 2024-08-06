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6 августа, 14:14

Молодая россиянка сломала обе пятки, ныряя в речку

В Волоколамске врачи прооперировали девушку, сломавшую пятки при прыжке в реку

В Волоколамске медики провели успешную операцию 23-летней девушке, которая сломала обе пяточные кости, неудачно сиганув в реку. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентку привезли в больницу Волоколамска с жалобами на сильную боль в обеих ногах, из-за которой она уже не могла ходить. Рентген показал закрытые оскольчатые переломы обеих пяточных костей, а также выявил смещение отломков. Всё это — последствия прыжка в воду с высокого берега.

"Мы выполнили операцию на обе ноги с применением методики костной аутотрансплантации — одного из наиболее эффективных на сегодняшний день методов остеопластики. Его преимущество заключается в снижении к минимуму вероятности отторжения костного блока, ведь в качестве донора для него выступает сам пациент. Собственная ткань приживается очень быстро, а установленные в неё импланты служат не меньше, чем смонтированные в натуральной, не оперированной кости",поделился деталями операции завотделением сочетанной травмы Василий Козлов.

Рентген ноги девушки до операции и после неё. Фото © Минздрав Московской области

Рентген ноги девушки до операции и после неё. Фото © Минздрав Московской области

После операции девушку уже выписали из больницы. Тем не менее, ей предстоит длительная и непростая реабилитация.

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Юрий Лысенко
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