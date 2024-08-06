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Регион
6 августа, 12:37
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"Сложная операция": Столичные врачи уже несколько часов пытаются спасти глаз боксёра Двали

В Москве врачи пытаются спасти глаз избитого боксёра Дмитрия Двали

Дмитрий Двали. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрий Двали. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве проходит операция травмы глаза чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, которого избили в Феодосии. Она продолжается уже несколько часов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Это сложная операция. Она идёт уже несколько часов", — доложил источник.

Избившие чемпиона по боксу Двали в Крыму арестованы до 29 сентября
Избившие чемпиона по боксу Двали в Крыму арестованы до 29 сентября

Напомним, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали потерял глаз, заступившись за мальчика, которого избивала группа мужчин в Феодосии. За зверское избиение спортсмена были задержаны девять человек, Life.ru выяснил их личности. Задержание преступников попало на видео. Фигурантов отправили в СИЗО.

Николай Рюмин
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