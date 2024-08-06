"Сложная операция": Столичные врачи уже несколько часов пытаются спасти глаз боксёра Двали
В Москве врачи пытаются спасти глаз избитого боксёра Дмитрия Двали
Дмитрий Двали. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Москве проходит операция травмы глаза чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, которого избили в Феодосии. Она продолжается уже несколько часов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Это сложная операция. Она идёт уже несколько часов", — доложил источник.
Напомним, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали потерял глаз, заступившись за мальчика, которого избивала группа мужчин в Феодосии. За зверское избиение спортсмена были задержаны девять человек, Life.ru выяснил их личности. Задержание преступников попало на видео. Фигурантов отправили в СИЗО.