"Переложить вину": Раскрыт подлый план Зеленского по референдуму на Украине

Свою вину за утрату территорий Владимир Зеленский хочет переложить на украинский народ. Таким мнением поделился руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. Так он прокомментировал заявление Зеленского о необходимости проведения референдума о границах Незалежной.

"Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре, перевести стрелки и запутать всех", — сказал Шатров в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам политолога, сейчас Зеленский будет делать всё, чтобы остальные думали, что для Москвы главной целью спецоперации (СВО) якобы являются территории, хотя это вовсе не так. Как подчеркнул специалист, российская сторона прежде всего хотела не допустить членства Незалежной в НАТО, которое сейчас хочет получить Зеленский в обмен на сдачу территорий.