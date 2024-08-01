Один человек не может решать: Зеленский согласен отдать территории по воле народа
Le Monde: Зеленский возложил судьбу украинских территорий на народ
Только народ способен решать территориальный вопрос Украины, а не одинокий политик. Так Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности прекращения конфликта с потерей части территорий в интервью газете Le Monde.
"Вы должны понимать, что ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решён <...> без украинского народа. Это просто невозможно. Это противоречит Конституции Украины", — сказал он.
Напомним, что в последнее время в Киеве всё чаще говорят о переговорах с Россией. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Пекине заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако позже МИД Незалежной скорректировал слова Кулебы. Вернувшись из Китая, дипломат неожиданно сказал, что Украину всё-таки не получится склонить к переговорам. Также за необходимость переговоров с Москвой ради завершения конфликта недавно выступил нардеп от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук. На днях такое же заявление сделал и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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