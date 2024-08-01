Один человек не может решать: Зеленский согласен отдать территории по воле народа

Только народ способен решать территориальный вопрос Украины, а не одинокий политик. Так Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности прекращения конфликта с потерей части территорий в интервью газете Le Monde.

"Вы должны понимать, что ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решён <...> без украинского народа. Это просто невозможно. Это противоречит Конституции Украины", — сказал он.