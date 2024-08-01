В Госдуме объяснили, с чем связан "беспомощный лепет недофюрера" из Киева о референдуме
Депутат Хамитов: Зеленский пытается отстрочить крах Киева, говоря о референдуме
В Киеве "запели" о скором перемирии и выдают заявления о том, что решать политические вопросы должен не один человек, а целый народ. Это объясняется тем, что украинские власти предчувствуют скорый крах, отметил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.
"Русская пословица гласит: "Сколько верёвочке ни виться, а конец будет". Куда делась эта бравада, с которой киевский недофюрер разбрасывался обещаниями на весь мир? Где эта "непримиримость и решительность" на его лице, с которой он позировал для обложек журналов? Иллюзии киевской верхушки сыпятся одна за другой", — указал парламентарий.
Он отметил, что для сторонников киевского режима столкновение с неприглядной реальностью оказалось крайне болезненным. Ведь теперь Зеленский вынужден "наступать себе на горло", поднимая тему референдума и говоря о "мнении украинцев". На данный момент все его заявления кардинально разнятся с теми, что были в начале СВО, когда Киев готов был воевать "до последнего украинца". Вот только мнение граждан Зеленского не интересовало, когда он, согласно заявлению депутата Европарламента Мика Уоллеса, распродавал украинскую землю западным корпорациям.
"Поэтому такие серьёзные отступления ясно говорят о том, что их игра проиграна. Всеми силами стараясь оттянуть неизбежный крах, официальный Киев затянул песню о референдуме и о переговорах с Россией, которые сам же саботировал всё это время. <...> Вряд ли международный трибунал примет это беспомощное лепетание в качестве смягчающего обстоятельства", — подытожил политик, пояснив, что уже ничто не спасёт украинскую власть, совершившую множество преступлений.
Напомним, что в последнее время в Киеве всё чаще говорят о переговорах с Россией. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Пекине заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако позже МИД Незалежной скорректировал слова Кулебы, а вернувшись из Китая, дипломат неожиданно сказал, что Украину всё-таки не получится склонить к переговорам. Тем не менее из Киева продолжают звучать голоса, выступающие за необходимость переговоров. Так недавно за это выступил нардеп от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук. На днях похожее заявление сделал и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov