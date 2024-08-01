В Киеве "запели" о скором перемирии и выдают заявления о том, что решать политические вопросы должен не один человек, а целый народ. Это объясняется тем, что украинские власти предчувствуют скорый крах, отметил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.

"Русская пословица гласит: "Сколько верёвочке ни виться, а конец будет". Куда делась эта бравада, с которой киевский недофюрер разбрасывался обещаниями на весь мир? Где эта "непримиримость и решительность" на его лице, с которой он позировал для обложек журналов? Иллюзии киевской верхушки сыпятся одна за другой", — указал парламентарий.

Он отметил, что для сторонников киевского режима столкновение с неприглядной реальностью оказалось крайне болезненным. Ведь теперь Зеленский вынужден "наступать себе на горло", поднимая тему референдума и говоря о "мнении украинцев". На данный момент все его заявления кардинально разнятся с теми, что были в начале СВО, когда Киев готов был воевать "до последнего украинца". Вот только мнение граждан Зеленского не интересовало, когда он, согласно заявлению депутата Европарламента Мика Уоллеса, распродавал украинскую землю западным корпорациям.