РФ высылает сотрудника посольства Молдавии в качестве ответной меры
Россия высылает сотрудника молдавского посольства в Москве в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
"6 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева", — говорится в сообщении.
В ходе встречи молдавскому дипломату вручили ноту с уведомлением о том, что РФ объявляет сотрудника молдавского посольства персоной нон грата. Это решение стало ответом на аналогичный шаг молдавских властей, когда МИД страны объявил персоной нон грата военного атташе посольства РФ.
Напомним, 1 августа молдавские СМИ распространили информацию об аресте сотрудников парламента страны и пограничной полиции, которые обвиняются в госизмене. Чиновников заподозрили в передаче сведений иностранному посольству. Крайним сделали работника российского диппредставительства, которому грозила высылка.
ТАСС / Александр Щербак