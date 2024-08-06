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6 августа, 13:55

РФ высылает сотрудника посольства Молдавии в качестве ответной меры

Россия высылает сотрудника молдавского посольства в Москве в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"6 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева", — говорится в сообщении.

В ходе встречи молдавскому дипломату вручили ноту с уведомлением о том, что РФ объявляет сотрудника молдавского посольства персоной нон грата. Это решение стало ответом на аналогичный шаг молдавских властей, когда МИД страны объявил персоной нон грата военного атташе посольства РФ.

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Напомним, 1 августа молдавские СМИ распространили информацию об аресте сотрудников парламента страны и пограничной полиции, которые обвиняются в госизмене. Чиновников заподозрили в передаче сведений иностранному посольству. Крайним сделали работника российского диппредставительства, которому грозила высылка.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Дарья Нарыкова
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