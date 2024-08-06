РФ высылает сотрудника посольства Молдавии в качестве ответной меры

Россия высылает сотрудника молдавского посольства в Москве в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"6 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в Российской Федерации Александр Кетрару, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева", — говорится в сообщении.