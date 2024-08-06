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6 августа, 14:44

В магазинах SPAR проходят экстренные совещания после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

В супермаркетах SPAR проходят экстренные совещания после расследования SHOT ПРОВЕРКИ о просрочке и антисанитарии. По данным телеграм-канала, сейчас в сети магазинов наводят порядок на кухнях, ожидая скорых визитов сотрудников Роспотребнадзора. Расследование разослано по закрытым чатам супермаркетов.

Кроме того, агенты SHOT ПРОВЕРКИ под видом покупателей побывали в тех самых магазинах из расследования, однако там заявили, что в разоблачении "засветились" не их точки.

Агенты SHOT ПРОВЕРКИ под видом покупателей побывали в тех самых магазинах SPAR из расследования. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

"Безобразие": Внук Зюганова потребовал проверить магазины SPAR после скандального разоблачения
"Безобразие": Внук Зюганова потребовал проверить магазины SPAR после скандального разоблачения

Напомним, ранее "агенты" SHOT ПРОВЕРКИ внедрились в магазины сети SPAR и нашли там просрочку в готовой еде, перебив маркировки и грязь. Для приготовления пищи сотрудники супермаркетов используют любые, даже давно пропавшие, продукты. К примеру, испорченную курицу кладут в бутерброды, а давно просроченную колбасу и пропавшие грибы добавляют в пиццу. Подробнее читайте здесь. В Госдуме уже потребовали проверить SPAR. Редакция SHOT ПРОВЕРКИ также направила обращение в Роспотребнадзор, прикрепив результаты своего расследования.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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