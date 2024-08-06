В магазинах SPAR проходят экстренные совещания после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

В супермаркетах SPAR проходят экстренные совещания после расследования SHOT ПРОВЕРКИ о просрочке и антисанитарии. По данным телеграм-канала, сейчас в сети магазинов наводят порядок на кухнях, ожидая скорых визитов сотрудников Роспотребнадзора. Расследование разослано по закрытым чатам супермаркетов.

Кроме того, агенты SHOT ПРОВЕРКИ под видом покупателей побывали в тех самых магазинах из расследования, однако там заявили, что в разоблачении "засветились" не их точки.

Агенты SHOT ПРОВЕРКИ под видом покупателей побывали в тех самых магазинах SPAR из расследования. Видео © SHOT ПРОВЕРКА