В магазинах SPAR проходят экстренные совещания после расследования SHOT ПРОВЕРКИ
В супермаркетах SPAR проходят экстренные совещания после расследования SHOT ПРОВЕРКИ о просрочке и антисанитарии. По данным телеграм-канала, сейчас в сети магазинов наводят порядок на кухнях, ожидая скорых визитов сотрудников Роспотребнадзора. Расследование разослано по закрытым чатам супермаркетов.
Кроме того, агенты SHOT ПРОВЕРКИ под видом покупателей побывали в тех самых магазинах из расследования, однако там заявили, что в разоблачении "засветились" не их точки.
Агенты SHOT ПРОВЕРКИ под видом покупателей побывали в тех самых магазинах SPAR из расследования. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Напомним, ранее "агенты" SHOT ПРОВЕРКИ внедрились в магазины сети SPAR и нашли там просрочку в готовой еде, перебив маркировки и грязь. Для приготовления пищи сотрудники супермаркетов используют любые, даже давно пропавшие, продукты. К примеру, испорченную курицу кладут в бутерброды, а давно просроченную колбасу и пропавшие грибы добавляют в пиццу. Подробнее читайте здесь. В Госдуме уже потребовали проверить SPAR. Редакция SHOT ПРОВЕРКИ также направила обращение в Роспотребнадзор, прикрепив результаты своего расследования.
Life.ru