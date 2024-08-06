Появилось видео уничтожения украинских "Буков", прикрывавших ВСУ при попытке прорыва через границу
ВС РФ поразили два "Бук-М1", прикрывавшие ВСУ при попытке прорыва через границу
Российские ракетчики уничтожили сразу два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Бук-М1", стоящих на вооружении ВСУ, в Сумской области Украины. Об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".
Видео уничтожения украинских ЗРК "Бук-М1" в Сумской области. Видео © Telegram / Изнанка
По его информации, эти ЗРК должны были прикрыть от ударов с воздуха штурмовые группы ВСУ, которые пытались прорваться на территорию России. Тем временем украинские СМИ продолжают распространять ложную информацию об "успехе" своей армии в Курской области.
Ранее в Минобороны России раскрыли подробности попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Как отметили в ведомстве, силы противника составляли до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В регионе по-прежнему периодически звучит тревога ракетной опасности, ПВО отражает атаки. По данным СМИ, в ходе боя погибли не менее 20 украинских военных, около 50 ранены. По мнению военных блогеров, главная цель вылазки ВСУ — отвлечь внимание украинских СМИ от череды неудач на фронте.
Кадр из видео Telegram / Изнанка