Петиция с требованием ввести наказание для командиров ВСУ в связи с большими потерями в украинских войсках набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей на сайте президента Незалежной. Теперь Владимир Зеленский будет обязан её рассмотреть.

"В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел", — указано в петиции.

В качестве примера смертельной халатности украинского военного руководства, автор привёл случившееся со 128-й бригадой ВСУ, лучших артиллеристов которой собрали для награждения в контролируемой киевским режимом части Запорожья. В результате они стали простой мишенью для российской ракеты. Официально Киев не сообщал о том, сколько жизней унёс удар, но нардеп Рады Алексей Кучеренко утверждал, что погибли 28 артиллеристов, а ещё 53 были ранены. В руководстве 128-й бригады подтвердили гибель 19 военнослужащих. Зеленский распорядился выяснить обстоятельства случившегося и в ноябре 2023 года было объявлено о начале расследования, но с тех пор о нём ничего не слышно.

В петиции также упоминается катастрофическая попытка 37-й бригады украинских морпехов взять штурмом заминированные российские фортификации, после которой колонна ВСУ оказалась разгромлена и понесла суровые потери. В том случае даже не было начато расследование, а командир подразделения и вовсе недавно получил повышение по службе. В тексте не забыли и про отправку украинской морской пехоты на левый берег Днепра без необходимых для такой операции средств обеспечения и защиты.

"В нашем государстве жизнь человека и наших бойцов декларируются как высшая ценность, тем не менее мы наблюдаем, как некоторые представители командования систематически пренебрегают жизнью бойцов наших защитников", — такими словами заканчивается обращение к Зеленскому, набравшее 25 тысяч подписей.