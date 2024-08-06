"Воюем, как получится": В Киеве предрекли скорый финал конфликта на Украине
Экс-полковник СБУ Стариков: Конфликт на Украине выходит в финальную фазу
Вооружённый конфликт на Украине выходит в завершающую фазу. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту* сказал отставной полковник СБУ Олег Стариков.
"Сейчас на фронте в принципе все готовятся к заключительному этапу. <…> Что-то будет. Вот заключительный этап. Остался месяц, ну месяц-два месяца — что-то будет", — считает экс-офицер.
Стариков добавил, что российская армия продолжает развиваться в тактическом отношении. Кроме того, ВС РФ воют, следуя положениям военной науки и её правилам, тогда как украинские подразделения воют "как получится", подытожил он.
Аналогичную мысль ранее высказал и глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший что Россия может закончить проведение спецоперации уже в этом году. В качестве аргумента он указал на дефицит пехоты у украинской армии. С ним согласны и в США, где отмечали, что потери ВСУ составляют в среднем по две тысячи человек в день, а за всё время конфликта украинская армия потеряла больше бойцов, чем Штаты за обе кампании в Ираке и Афганистане.
* Внесён в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.
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