"Воюем, как получится": В Киеве предрекли скорый финал конфликта на Украине

Стариков добавил, что российская армия продолжает развиваться в тактическом отношении. Кроме того, ВС РФ воют, следуя положениям военной науки и её правилам, тогда как украинские подразделения воют "как получится", подытожил он.

Аналогичную мысль ранее высказал и глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший что Россия может закончить проведение спецоперации уже в этом году. В качестве аргумента он указал на дефицит пехоты у украинской армии. С ним согласны и в США, где отмечали, что потери ВСУ составляют в среднем по две тысячи человек в день, а за всё время конфликта украинская армия потеряла больше бойцов, чем Штаты за обе кампании в Ираке и Афганистане.