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6 августа, 19:06

Силовики нагрянули с обысками в Минстрой Чувашии

Силовики провели обыски и выемку документов в Минстрое Чувашии

Силовики пришли с обысками в Министерство строительства Чувашии. К настоящему момента уже была произведена выемка документов, а главу регионального ведомства Михаила Коледу вызвали к следователям для дачи показаний. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

"В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

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Ранее Liferu рассказывал о том, что 5 августа были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель главы главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Их подозревают в краже государственных средств, которые были выделялись на развитие парка. Заведено уголовное дело по в рамках статьи "Мошенничество", по ней задержанных могут приговорить к десяти годам тюрьмы. Сегодня сообщалось, что оба обвиняемых сотрудничают со следователями.

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Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Юрий Лысенко
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