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7 августа, 07:42

Генерал-майор ФТС Дмитрий Мурышов получал взятки через почтовый ящик

Дмитрий Мурышов. Обложка © customs.gov.ru

Дмитрий Мурышов. Обложка © customs.gov.ru

В ходе расследования удалось установить, что генерал-майор ФТС Дмитрий Мурышов, задержанный за взятку, получал деньги через почтовый ящик. Данный механизм передачи объяснил прокурор во время слушаниях по делу в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

"Согласно разработанному совместно плану, взятки, и рубли и валюту, участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) должны были бросать в почтовый ящик господина [сотрудника ФТС Константина] Колганова в его доме на Новом Арбате, а тот — передавать другим посредникам, в число которых, по материалам дела, входил водитель генерал-майора", — пояснили в суде, данную информацию передаёт "Коммерсантъ".

Согласно данным следствия, Мурышов получил первую взятку в августе 2022 году, а всего спустя два месяца — вторую. Общая сумма полученных им средств составила 3,9 миллиона рублей.

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Напомним, что 8 декабря 2022 года против генерала было возбуждено уголовное дело. Как считают правоохранители, Мурышов получил от предпринимателей деньги за отказ от проведения дополнительных проверок, которые были предусмотрены таможенным законодательством. Расследование в отношении генерала вело Главное военное СУ СК России. Суд начался 31 июля 2024 года. Сторона защиты требует вернуть уголовное дело в прокуратуру, так как, по их мнению, следствие допустило ряд ошибок при составлении обвинительного заключения. Помимо того, адвокаты говорят, что Мурышов просто не мог взаимодействовать с теми, кто давал ему взятку.

Мария Любицкая
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