"Видное событие": Харьковские геи официально вырвутся на улицы в сентябре
Украинские СМИ: В Харькове 15 сентября пройдёт ЛГБТ*-марш
В Харькове 15 сентября произойдёт ЛГБТ*-марш. Планируется тематический фестиваль с активностями, пишут украинские СМИ.
"С 7 сентября по 15 сентября 2024 года в городском пространстве Харькова в шестой раз состоится ХарьковПрайд — наиболее видное ЛГБТК* — событие по эту сторону от Днепра" — "похвастались" организаторы.
Напомним, ранее сообщалось, что в июне в Киеве пройдёт первый с начала специальной военной операции ЛГБТ*-марш. В целях безопасности его планировали провести в метро. А как заявлял депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru, это мероприятие преследует две цели: во-первых, продемонстрировать приверженность западной либерально-демократической повестке, во-вторых, более прагматичную — собрать участников в одном месте и мобилизовать всех в армию.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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