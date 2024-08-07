Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 09:36

"Видное событие": Харьковские геи официально вырвутся на улицы в сентябре

Украинские СМИ: В Харькове 15 сентября пройдёт ЛГБТ*-марш

В Харькове 15 сентября произойдёт ЛГБТ*-марш. Планируется тематический фестиваль с активностями, пишут украинские СМИ.

"С 7 сентября по 15 сентября 2024 года в городском пространстве Харькова в шестой раз состоится ХарьковПрайд — наиболее видное ЛГБТК* событие по эту сторону от Днепра" — "похвастались" организаторы.

В Киеве военкомы силой мобилизовали парня в нескольких метрах от ЛГБТ*-фестиваля
В Киеве военкомы силой мобилизовали парня в нескольких метрах от ЛГБТ*-фестиваля

Напомним, ранее сообщалось, что в июне в Киеве пройдёт первый с начала специальной военной операции ЛГБТ*-марш. В целях безопасности его планировали провести в метро. А как заявлял депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru, это мероприятие преследует две цели: во-первых, продемонстрировать приверженность западной либерально-демократической повестке, во-вторых, более прагматичную — собрать участников в одном месте и мобилизовать всех в армию.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров