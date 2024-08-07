Минобороны РФ: Более 30 добровольческих отрядов сражаются в зоне СВО

Свыше 30 добровольческих отрядов сражаются в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что основу формирований составляют военные, заключившие контракт с отрядами БАРС.

"На сегодняшний день в зоне проведения СВО боевые задачи выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований. Основой добровольческих формирований стали граждане РФ, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, состоящие в отрядах БАРС", — сообщили в военном ведомстве ТАСС.