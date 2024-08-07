Минобороны РФ: Более 30 добровольческих отрядов сражаются в зоне СВО
Свыше 30 добровольческих отрядов сражаются в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что основу формирований составляют военные, заключившие контракт с отрядами БАРС.
"На сегодняшний день в зоне проведения СВО боевые задачи выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований. Основой добровольческих формирований стали граждане РФ, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ, состоящие в отрядах БАРС", — сообщили в военном ведомстве ТАСС.
Там отметили, что около 7,7 тысячи бойцов были награждены государственными наградами, в том числе шесть человек получили звания Героев РФ, 1 326 награждены орденом Мужества, 2 546 — медалью "За отвагу", а 2 744 — медалью "За храбрость" I и II степени
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные взяли посёлок Нью-Йорк в ДНР. На опубликованном видео с места событий видно, как российский боец поднимается на крышу здания школы и устанавливает на ней флаг РФ с гербом. Кроме территориальных поражений, ВСУ теряют и личный состав. Накануне стало известно, что армия России разгромила пункт временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наёмников в Харькове.
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