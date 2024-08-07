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7 августа, 11:01

США и Британия решили вступиться за Израиль и вытерли ноги о погибших от ядерной бомбы в Нагасаки

США и Британия пропустят церемонию в Нагасаки, так как Токио не позвал Израиль

Ядерный гриб над Нагасаки, 1945 год. Обложка © ТАСС / imago images /

Ядерный гриб над Нагасаки, 1945 год. Обложка © ТАСС / imago images /

Послы США и Великобритании пропустят церемонию памяти жертв американской бомбардировки японского города Нагасаки 9 августа. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источники.

Причиной называется решение городской администрации не приглашать на мероприятие посла Израиля из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа. Однако Штаты всё же посетят церемонию, правда, лишь на уровне генерального консула. Будет ли представлена Британия, неизвестно.

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Напомним, трагедия в Хиросиме и Нагасаки давно стала для властей Японии политическим инструментом. Например, официальные лица каждый год "забывают" упомянуть, кто же именно сбросил бомбы на города. Более того, в свете продолжающейся спецоперации они осмеливаются приплетать к памятным церемониям Россию. Так, соответствующее заявление на днях сделал премьер-министр Фумио Кисида.

Матвей Константинов
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