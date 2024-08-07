США и Британия решили вступиться за Израиль и вытерли ноги о погибших от ядерной бомбы в Нагасаки

Причиной называется решение городской администрации не приглашать на мероприятие посла Израиля из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа. Однако Штаты всё же посетят церемонию, правда, лишь на уровне генерального консула. Будет ли представлена Британия, неизвестно.

Напомним, трагедия в Хиросиме и Нагасаки давно стала для властей Японии политическим инструментом. Например, официальные лица каждый год "забывают" упомянуть, кто же именно сбросил бомбы на города. Более того, в свете продолжающейся спецоперации они осмеливаются приплетать к памятным церемониям Россию. Так, соответствующее заявление на днях сделал премьер-министр Фумио Кисида.