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8 августа, 02:06

Психолог рассказала, как нахождение жён в госпиталях поможет раненым бойцам

Психолог Федосимова: Нахождение жён в госпиталях поможет раненым бойцам

Если раненые бойцы будут проходить реабилитацию вместе со своими супругами, то это поможет им быстрее выздороветь, а ещё укрепит семью. Таким мнением в беседе с РИА "ФедералПресс" поделилась гештальт-терапевт Татьяна Федосимова.

По словам специалиста, мужчина таким образом будет чувствовать себя нужным и любимым. Для него это может стать смыслом жизни и выздоровления.

Собеседница информагентства считает, что таким образом любящие жёны могут контролировать своих мужей, которые невнимательно относятся к здоровью. При таком положении дел реабилитация будет проходить эффективнее и быстрее.

"Если между супругами есть эмоциональная привязанность, то прохождение вместе этого жизненного этапа важно для пары. Это сплачивает и объединяет примерно так же, как совместные роды. Они будут ценить то, что пережили вместе. Это укрепит семью", — заключила Федосимова, подчеркнув, что человеку с увечьями или ампутациями любящая супруга поможет ускорить процесс принятия себя нового.

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Напомним, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучила идею прохождения реабилитации бойцами СВО совместно с их жёнами. Глава государства одобрил предложение и указал, что спутницы жизни героев являются "лучшими психологами". После этого глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по прохождению реабилитации участниками специальной военной операции совместно с их жёнами.

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Telegram / Добро.Информ

Алексей Соловьёв
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