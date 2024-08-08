Психолог рассказала, как нахождение жён в госпиталях поможет раненым бойцам

Если раненые бойцы будут проходить реабилитацию вместе со своими супругами, то это поможет им быстрее выздороветь, а ещё укрепит семью. Таким мнением в беседе с РИА "ФедералПресс" поделилась гештальт-терапевт Татьяна Федосимова.

По словам специалиста, мужчина таким образом будет чувствовать себя нужным и любимым. Для него это может стать смыслом жизни и выздоровления.

Собеседница информагентства считает, что таким образом любящие жёны могут контролировать своих мужей, которые невнимательно относятся к здоровью. При таком положении дел реабилитация будет проходить эффективнее и быстрее.