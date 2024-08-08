Байден испугался нового штурма Капитолия в случае проигрыша Трампа

Президент США Джо Байден в своём недавнем интервью для CBS News лидер усомнился в мирной передаче власти в случае проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих выборах.

"Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен," — заявил действующий президент в ответ на вопрос о вероятности бесконфликтного перехода власти в январе 2025 года.