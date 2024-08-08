Байден испугался нового штурма Капитолия в случае проигрыша Трампа
Байден поставил под сомнение мирную передачу власти в случае поражения Трампа
Президент США Джо Байден в своём недавнем интервью для CBS News лидер усомнился в мирной передаче власти в случае проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих выборах.
"Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен," — заявил действующий президент в ответ на вопрос о вероятности бесконфликтного перехода власти в январе 2025 года.
Эти слова президента заставляют задуматься о возможных последствиях и стабильности американской политической системы в случае неблагоприятного исхода выборов для Трампа. Прозвучавшие сомнения Байдена поднимают важные вопросы о будущем политическом ландшафте США и возможности проведения выборов в мирной обстановке.
Напомним, что результаты прошлых выборов президента США стали причиной грандиозных беспорядков. 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло пять человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения. А в ноябре 2021 года суд в США приговорил к трём годам и пяти месяцам тюрьмы "шамана" Джейкоба Ченсли. В марте прошлого года он уже вышел на свободу.
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