Россия предложила помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Тбилиси, Сухум и Цхинвал должны приступить к выработке соглашения о неприменении силы. Процесс установления границ может стать вкладом в стабилизацию приграничных районов.
"Считаем, однако, что участники дискуссий должны в большей мере задействовать их потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом — с другой", — говорится в комментарии российского МИД к 16-й годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.
По словам Захаровой, данные действия смогут стать надёжной гарантией от "повторения трагических событий августа 2008 года". Дипломат считает, что реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией. Она заявила о готовности России и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе.
Напомним, в воскресенье, 26 мая, председатель грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе, поздравляя своих соотечественников с Днём независимости страны, заявил, что Грузия к 2030 году планирует вернуть Абхазию, Южную Осетию и вступить в Европейский союз. Каким образом это будет сделано, политик не уточнил. Россия уже также отреагировала на заявление Кобахидзе. В Госдуме объяснили данное заявление стремлением продемонстрировать свой патриотизм и оправдаться перед Западом.