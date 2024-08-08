Россия предложила помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Тбилиси, Сухум и Цхинвал должны приступить к выработке соглашения о неприменении силы. Процесс установления границ может стать вкладом в стабилизацию приграничных районов.

"Считаем, однако, что участники дискуссий должны в большей мере задействовать их потенциал, приступив в первую очередь к выработке соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны, Сухумом и Цхинвалом — с другой", — говорится в комментарии российского МИД к 16-й годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.

По словам Захаровой, данные действия смогут стать надёжной гарантией от "повторения трагических событий августа 2008 года". Дипломат считает, что реальным вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией. Она заявила о готовности России и далее взаимодействовать с теми, кому по определению не может быть безразлична судьба Южного Кавказа, в том числе оказывать всестороннюю помощь в развитии диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом для установления прочного мира и решения других накопившихся проблем в общем для них регионе.