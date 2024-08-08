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Регион
8 августа, 07:10

Генерал Шестеров отправлен под домашний арест по делу о хищениях в "Патриоте"

Владимир Шестеров. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Шестеров. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров отправлен под домашний арест до 21 сентября по делу о хищениях. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

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Напомним, 5 августа стало известно о задержании директора подмосковного парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Их подозревают в хищении, сумма ущерба превышает 40 миллионов рублей. Ахмедову и Шестерову светит до 10 лет лишения свободы.

Александра Вишнякова
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