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8 августа, 09:54

Вертолёт Ми-8 завалился на бок при посадке в Якутии

Вертолёт Ми-8, на которого борту находились трое членов экипажа и восемь пассажиров, завалился на бок при посадке в Сунтарском районе Якутии. Никто не пострадал, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"Днём 8 августа 2024 года в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия) при посадке в лесном массиве у вертолёта Ми-8Т с пассажирами на борту провалились шасси в грунт, из-за чего произошёл крен судна вправо. В результате чего повреждены несущие винты и хвостовая балка. На борту судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров. Пострадавших нет", – уточнили в управлении.

Теперь следователи и криминалисты СК России проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента с винтокрылой машиной.

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Напомним, что подобная ситуация произошла на Камчатке. Там у подножия вулкана Малый Семячик нашли перевёрнутый вертолёт. На борту находился единственный человек — пилот.

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Наталья Афонина
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