Директор Склифа рассказал о плане лечения доставленного из Курска Поддубного
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
В московском НИИ им. Н.В. Склифосовского раненному военному корреспонденту Евгению Поддубному проводят диагностику, окончательный диагноз пока не разглашается. Об этом рассказал директор медучреждения Сергей Петриков.
Директор Склифа рассказал о Поддубном. Видео © Департамент здравоохранения города Москвы
"Сейчас находимся в процессе диагностики. После этого будут понятны диагнозы и составлен план лечения", — поделился доктор, не уточняя состояние журналиста.
Напомним, вечером 7 августа военкор Евгений Поддубный получил ранение от удара украинского дрона в Курской области. Журналист подъезжал к Судже, чтобы собрать информацию о нападении ВСУ на регион. Беспилотник, предположительно, разорвался возле его машины. Поддубного доставили в реанимацию. Сегодня его перевезли в клинику Склифосовского в Москве.