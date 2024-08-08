Директор Склифа рассказал о плане лечения доставленного из Курска Поддубного 8 августа, 11:09 Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

В московском НИИ им. Н.В. Склифосовского раненному военному корреспонденту Евгению Поддубному проводят диагностику, окончательный диагноз пока не разглашается. Об этом рассказал директор медучреждения Сергей Петриков.

Директор Склифа рассказал о Поддубном. Видео © Департамент здравоохранения города Москвы

"Сейчас находимся в процессе диагностики. После этого будут понятны диагнозы и составлен план лечения", — поделился доктор, не уточняя состояние журналиста.

Напомним, вечером 7 августа военкор Евгений Поддубный получил ранение от удара украинского дрона в Курской области. Журналист подъезжал к Судже, чтобы собрать информацию о нападении ВСУ на регион. Беспилотник, предположительно, разорвался возле его машины. Поддубного доставили в реанимацию. Сегодня его перевезли в клинику Склифосовского в Москве.

Авторы Татьяна Миссуми