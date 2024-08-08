"Я раскаиваюсь": Депутат Делягин извинился за фейк о смерти Поддубного
Сообщивший о "смерти" Поддубного депутат Делягин извинился перед его семьёй
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Депутат Госдумы Михаил Делягин, накануне сообщивший о якобы гибели военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области, принёс извинения семье журналиста. Об этом он сообщил в телеграм-канале и подчеркнул, что очень обрадован опровержением новости.
"Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввёл в состояние шока и ужаса, особенно родственников военкора. Я раскаиваюсь", — сказал Делягин.
Депутат добавил, что получил информацию о "смерти" Поддубного от своего знакомого военнослужащего, после чего опубликовал сведения в телеграм-канале. По словам Делягина, он уточнял в своём сообщении, что это непроверенная и неофициальная информация, однако журналисты подхватили "новость" и выдали её за случившийся факт. Тем не менее депутат признался, что полностью осознаёт свою вину в распространении фейка.
Напомним, накануне военкор Евгений Поддубный получил ранение от удара украинского дрона в Курской области. Его доставили в реанимацию. Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавшего, теперь его отправят в Москву для дальнейшего лечения. Однако сразу после трагедии разошлась новость о якобы гибели военкора, одним из первых её опубликовал депутат ГД РФ Михаил Делягин. Парламентарий сослался на свои "источники с мест", которым он "абсолютно доверяет".