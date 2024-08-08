"Я раскаиваюсь": Депутат Делягин извинился за фейк о смерти Поддубного

Депутат Госдумы Михаил Делягин, накануне сообщивший о якобы гибели военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области, принёс извинения семье журналиста. Об этом он сообщил в телеграм-канале и подчеркнул, что очень обрадован опровержением новости.

"Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввёл в состояние шока и ужаса, особенно родственников военкора. Я раскаиваюсь", — сказал Делягин.

Депутат добавил, что получил информацию о "смерти" Поддубного от своего знакомого военнослужащего, после чего опубликовал сведения в телеграм-канале. По словам Делягина, он уточнял в своём сообщении, что это непроверенная и неофициальная информация, однако журналисты подхватили "новость" и выдали её за случившийся факт. Тем не менее депутат признался, что полностью осознаёт свою вину в распространении фейка.