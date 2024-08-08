Объявленный убитым экс-мэр Купянска "воскрес" и объяснился

В Старом Осколе экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, который был объявлен погибшим после покушения 11 июня, пришёл на работу в ФОК "Георгиевский", где когда-то работал в должности директора. Об этом сообщает Mash.

Как рассказали сотрудники учреждения, начальник пришёл сегодня утром, сделал дела, а после обеда ушёл на встречу. По словам Мацегоры, он выжил после покушения, но не хотел это афишировать, поскольку правоохранители проводят проверку.