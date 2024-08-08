Объявленный убитым экс-мэр Купянска "воскрес" и объяснился
Объявленный погибшим экс-мэр Купянска Мацегора пришёл в ФОК "Георгиевский"
Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора. Обложка © VK / Геннадий Мацегора
В Старом Осколе экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, который был объявлен погибшим после покушения 11 июня, пришёл на работу в ФОК "Георгиевский", где когда-то работал в должности директора. Об этом сообщает Mash.
Как рассказали сотрудники учреждения, начальник пришёл сегодня утром, сделал дела, а после обеда ушёл на встречу. По словам Мацегоры, он выжил после покушения, но не хотел это афишировать, поскольку правоохранители проводят проверку.
Напомним, на бывшего чиновника и руководителя ФОК "Георгиевский" было совершено покушение прямо у его дома в городе Старый Оскол. Мацегору экстренно доставили в Москву в тяжёлом состоянии. А 11 июня сообщалось о том, что он умер, не приходя в сознание.