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Объявленный убитым экс-мэр Купянска "воскрес" и объяснился

Объявленный погибшим экс-мэр Купянска Мацегора пришёл в ФОК "Георгиевский"

8 августа, 13:52
Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора. Обложка © VK / Геннадий Мацегора

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора. Обложка © VK / Геннадий Мацегора

В Старом Осколе экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, который был объявлен погибшим после покушения 11 июня, пришёл на работу в ФОК "Георгиевский", где когда-то работал в должности директора. Об этом сообщает Mash.

Как рассказали сотрудники учреждения, начальник пришёл сегодня утром, сделал дела, а после обеда ушёл на встречу. По словам Мацегоры, он выжил после покушения, но не хотел это афишировать, поскольку правоохранители проводят проверку.

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Напомним, на бывшего чиновника и руководителя ФОК "Георгиевский" было совершено покушение прямо у его дома в городе Старый Оскол. Мацегору экстренно доставили в Москву в тяжёлом состоянии. А 11 июня сообщалось о том, что он умер, не приходя в сознание.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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