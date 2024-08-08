Не может принять ванну и видит на 30%: Life.ru узнал, как живёт жертва "кислотного маньяка" из Монина
Жертва "кислотного маньяка" хочет отсудить у него деньги на лечение
Анастасия Лобода до происшествия. Обложка © Kp.ru
Жертва "кислотного маньяка" Анастасия Лобода из подмосковного Монина четыре месяца не может принять ванну из-за сильных ран на лице и теле, а её глаз видит лишь на 30%. Как сейчас живёт девушка — узнал Life.ru.
Как рассказала SHOT Анастасия, из-за того, что суд признал её обидчика невменяемым, теперь она не может получить с него деньги на восстановление и лечение. Девушка, тем временем, живёт с большой раной на лице, не может нормально спать на боку.
Жертва "кислотного маньяка" Анастасия Лобода. Фото © SHOT
Ей уже сделали пять операций, и в ближайшее время запланирована ещё одна. Первые три вмешательства были для удаления ожоговых волдырей, ещё две — по пересадке кожи. Одна из них стоила 500 тысяч рублей, а на следующие может потребоваться более двух миллионов. Оплачивать медицинские расходы Анастасии помогает благотворительный фонд, за всё остальное девушка платит сама.
Жертва "кислотного маньяка" Анастасия Лобода. Фото © SHOT
Сейчас она собирается подавать иск в гражданский суд на маньяка и его семью, чтобы они платили за её восстановление. Помимо этого, Анастасия осталась без работы — она была репетитором по английскому языку, — и с ипотекой, которую она выплачивает при помощи мамы. Сейчас с ней работают адвокаты, помогающие составить иск.
Напомним, "маньяк-химик" в подмосковном Монине завёлся весной этого года. Он обливал кислотой местных девушек. Пострадали три человека. 12 апреля этого года преступника задержали. Позже стало известно, что нападавшим оказался инженер и преподаватель колледжа. Летом "кислотного маньяка" из Монина признали невменяемым. Теперь 32-летнего Андрея могут отправить на принудительное лечение.