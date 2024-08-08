Не может принять ванну и видит на 30%: Life.ru узнал, как живёт жертва "кислотного маньяка" из Монина

Жертва "кислотного маньяка" Анастасия Лобода из подмосковного Монина четыре месяца не может принять ванну из-за сильных ран на лице и теле, а её глаз видит лишь на 30%. Как сейчас живёт девушка — узнал Life.ru.

Как рассказала SHOT Анастасия, из-за того, что суд признал её обидчика невменяемым, теперь она не может получить с него деньги на восстановление и лечение. Девушка, тем временем, живёт с большой раной на лице, не может нормально спать на боку.

Жертва "кислотного маньяка" Анастасия Лобода. Фото © SHOT

Ей уже сделали пять операций, и в ближайшее время запланирована ещё одна. Первые три вмешательства были для удаления ожоговых волдырей, ещё две — по пересадке кожи. Одна из них стоила 500 тысяч рублей, а на следующие может потребоваться более двух миллионов. Оплачивать медицинские расходы Анастасии помогает благотворительный фонд, за всё остальное девушка платит сама.

Жертва "кислотного маньяка" Анастасия Лобода. Фото © SHOT