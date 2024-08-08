Путин подписал закон о штрафах за пропаганду наркотиков в литературе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который предусматривает штрафы в размере до 600 тысяч рублей за распространение литературы, содержащей упоминания о наркотиках и нарушающей требования к маркировке. Текст документа опубликован на сайте официальных правовых актов.
Исключение сделано только для тех произведений, где информация о наркотических средствах является частью художественного замысла и оправдывается выбранным автором жанром. Кроме того, закон не будет касаться текстов, которые вышли в свет до 1 августа 1990 года. Нормативный акт вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что многие произведения русской литературы имеют сцены с упоминанием алкоголя, табака и наркотиков. Как отметил политик, классики не продвигали, а "бичевали" подобные пороки. Сейчас же современные авторы зачастую опускаются до пропаганды запрещённых веществ. 23 июля Госдума одобрила закон о запрете подобных действий в СМИ, литературе и кино.