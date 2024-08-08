Бывший топ-менеджер авиазавода Баранов отправлен в тюрьму на 9 лет за госизмену 8 августа, 17:48 Суд вынес решение против представителя авиазавода. Обложка © freepik

Московский областной суд вынес приговор в отношении Михаила Баранова, который проходит по делу о госизмене, попытке контрабанды и краже в составе преступной группы. Обвиняемый отправлен в колонию строгого режима на девять лет.

"Приговором Мособлсуда Баранову Михаилу Владимировичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что материалы по уголовному делу Баранова были засекречены. Обычно такая процедура применяется, если в документах фигурируют секретные данные.

Напомним, осенью 2022 года сообщалось об аресте Михаила Баранова. О его заключении под стражу ходатайствовало УФСБ РФ по Москве и области, фигуранту грозило до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Баранову вменялась ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Как писал Life.ru, будучи в должности директора по качеству российского авиазавода, обвиняемый передавал секретные сведения гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного предприятия.

Авторы Татьяна Миссуми