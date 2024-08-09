Ботсванский легкоатлет Тебого стал первым олимпийским чемпионом в истории страны
Летсиле Тебого. Обложка © World Athletics
Ботсванский спринтер Летсиле Тебого стал победителем финального забега на 200 метров в рамках турнира на Играх в Париже. Легкоатлет оказался первым спортсменом в истории республики, завоевавшим золото ОИ. Ранее олимпийцы из этой страны становились обладателями лишь серебряных (2012) и бронзовых (2021) медалей.
Атлет преодолел дистанцию за 19,46 секунды. Результат Тебого стал новым рекордом Африки. Вторым финишную черту пересёк американец Кеннет Беднарек, который затратил на то же расстояние на 0,16 секунды больше. Замкнул тройку с активом 19,70 ещё один представитель команды США Ноа Лайлс.
Аналогичными достижениями ранее отметились легкоатлетка из Доминики Теа Лафонд и бегунья из Сент-Люсии Жюльен Альфред. Первая взяла верх в тройном прыжке, принеся своей стране первую в истории медаль Олимпийских игр, вторая же одержала победу в финальном забеге на 100 метров.