Мухопокалипсис произошёл на Урале из-за свалки птичьих отходов и попал на видео

Жители села Самарка под Челябинском бьют тревогу из-за нашествия мух. Насекомые не просто забивают вентиляцию и попадают в еду — они буквально мешают людям нормально жить. По мнению местных, всему виной Чебаркульская птицефабрика, которая вываливает отходы птиц всего в 300–500 метрах от населённого пункта. Подробности истории в беседе с Ura.ru поведал один из пострадавших.

Собеседник издания посетовал, что проблема с экскрементами вблизи жилых домов не решается уже пять лет. Обращения в инстанции не дают результатов, а местные терпят не только психические, но и финансовые убытки.

Мухи атакуют жителей села под Челябинском. Видео © VK / Текслер, ПОМОГИ!!!