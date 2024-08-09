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9 августа, 04:51

Мухопокалипсис произошёл на Урале из-за свалки птичьих отходов и попал на видео

Ura.ru: Жители челябинского села обвинили местную птицефабрику в нашествии мух

Мухи атакуют жителей села под Челябинском. Обложка © VK / Текслер, ПОМОГИ!!!

Мухи атакуют жителей села под Челябинском. Обложка © VK / Текслер, ПОМОГИ!!!

Жители села Самарка под Челябинском бьют тревогу из-за нашествия мух. Насекомые не просто забивают вентиляцию и попадают в еду — они буквально мешают людям нормально жить. По мнению местных, всему виной Чебаркульская птицефабрика, которая вываливает отходы птиц всего в 300–500 метрах от населённого пункта. Подробности истории в беседе с Ura.ru поведал один из пострадавших.

Собеседник издания посетовал, что проблема с экскрементами вблизи жилых домов не решается уже пять лет. Обращения в инстанции не дают результатов, а местные терпят не только психические, но и финансовые убытки.

Мухи атакуют жителей села под Челябинском. Видео © VK / Текслер, ПОМОГИ!!!

"Жизни никакой нет, они везде: в кустах, в лесу, в еде, на трассе, на крыше, чердаке, про сарай я молчу вообще. Наш дом оценили в 7,5 миллиона рублей, мы его за 2 миллиона не можем продать. Люди приезжают, видят это и просто молча уезжают", — рассказал изданию житель Самарки.

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Несмотря на кажущуюся безобидность, мухи могут представлять серьёзную угрозу для здоровья. Например, недавно насекомое залетело жителю Подмосковья в нос и застряло в слизистой. А в Китае мужчина лишился глаза при попытке прихлопнуть двукрылого.

Илья Пушкарев
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