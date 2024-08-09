На певицу Наргиз требуют завести дело из-за тату с Бандерой

Певицу Наргиз Закирову, которой закрыли въезд в Россию на 50 лет, требуют проверить на реабилитацию нацизма и демонстрацию нацистской атрибутики — на днях в соцсетях она показала новое тату с пособником фашистов Степаном Бандерой.