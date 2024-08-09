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9 августа, 10:30

На певицу Наргиз требуют завести дело из-за тату с Бандерой

Наргиз Закирова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nargizzakirova_official

Наргиз Закирова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nargizzakirova_official

Певицу Наргиз Закирову, которой закрыли въезд в Россию на 50 лет, требуют проверить на реабилитацию нацизма и демонстрацию нацистской атрибутики — на днях в соцсетях она показала новое тату с пособником фашистов Степаном Бандерой.

По данным SHOT, общественники движения "Зов народа" написали заявление генпрокурору РФ Краснову — поводом стала демонстрация татуировки с Бандерой, которую Закирова набила и показала фанатам в соцсетях. Певицу потребовали проверить по статьям "Реабилитация нацизма" и "Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

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Напомним, Наргиз в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) показала набитое изображение трезубца (герба Украины) и вывалила всю правду про своё отношение к России. Она призналась, что высылает деньги на "восстановление" Украины и нужды ВСУ. Позже артистка пошла ещё дальше и набила тату с изображением украинского националиста Степана Бандеры.

Александра Вишнякова
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