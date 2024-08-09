В ЛНР заработала флагманская школа для директоров техникумов и колледжей
Мероприятие в ЛНР в рамках проекта "Флагманы образования". Обложка © Telegram / Флагманы образования
В Луганской Народной Республике (ЛНР) стартовал первый образовательный интенсив в рамках программы "Флагманы образования" для директоров колледжей и техникумов. На протяжении двух дней — с 7-го по 8 августа — участвовали в конкурсных мероприятиях, а также вошли в состав кадрового резерва республиканской системы образования, сообщили в пресс-службе проекта.
"В первом такте участники в формате дебатов обсуждали актуальные вопросы в сфере образования. Второе испытание проходило в формате иммерсивной игры — необходимо было выполнить задание, основанное на кейсе из сферы образования. Предложить управленческое решение по улучшению ситуации в образовательной организации необходимо было в третьем такте", — говорится в сообщении.
Также заместитель директора по учебной работе школы № 509 Санкт-Петербурга, эксперт сообщества "Созвездие флагманов образования" Павел Никитин провёл тренинг на улучшение взаимодействия. Участники мероприятия развивали навыки эффективной командной работы и деловой коммуникации.
"Мероприятие стало настоящим глотком свежего воздуха в нашей повседневной рабочей жизни. "Флагманская школа" президентской платформы "Россия — страна возможностей" запомнилась современными подходами и интересной атмосферой. Организаторы и тренеры привнесли в рабочий процесс необычные идеи, что позволило нам открыть новые грани в личных качествах", — поделилась впечатлениями и.о. директора Алчевского торгово-кулинарного колледжа Юлия Погорелец.
А ранее Life.ru рассказывал, что в июне 2017 года была запущена программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов". Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что программа кадрового управленческого резерва наглядно продемонстрировала свою результативность. Также российский лидер призвал выпускников указанной школы из ЛНР обращаться за помощью к нему.