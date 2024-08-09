В ЛНР заработала флагманская школа для директоров техникумов и колледжей

В Луганской Народной Республике (ЛНР) стартовал первый образовательный интенсив в рамках программы "Флагманы образования" для директоров колледжей и техникумов. На протяжении двух дней — с 7-го по 8 августа — участвовали в конкурсных мероприятиях, а также вошли в состав кадрового резерва республиканской системы образования, сообщили в пресс-службе проекта.

Мероприятие в ЛНР в рамках проекта "Флагманы образования". Фото © Telegram / Флагманы образования

"В первом такте участники в формате дебатов обсуждали актуальные вопросы в сфере образования. Второе испытание проходило в формате иммерсивной игры — необходимо было выполнить задание, основанное на кейсе из сферы образования. Предложить управленческое решение по улучшению ситуации в образовательной организации необходимо было в третьем такте", — говорится в сообщении.

Мероприятие в ЛНР в рамках проекта "Флагманы образования". Фото © Telegram / Флагманы образования

Также заместитель директора по учебной работе школы № 509 Санкт-Петербурга, эксперт сообщества "Созвездие флагманов образования" Павел Никитин провёл тренинг на улучшение взаимодействия. Участники мероприятия развивали навыки эффективной командной работы и деловой коммуникации.