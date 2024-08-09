Число отравившихся сотрудников Черкизовского мясокомбината выросло до 31
Число сотрудников Черкизовского мясокомбината, госпитализированных с отравлением, выросло до 31 человека. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. У всех выявлена острая кишечная инфекция после обеда в корпоративной столовой.
Напомним, 7 августа стало известно, что 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой. Работники жаловались на тошноту и сильные боли в животе. Роспотребнадзор выяснил, что все они ели блюда ООО "СС Ресторанс энд кафе". Ведомство изъяло 793 килограмма продукции — она была или просрочена, или без маркировки со сроками годности.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в июле это ОО уже получало предостережение от Роспотребнадзора.
Life.ru