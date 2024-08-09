Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 13:30

Число отравившихся сотрудников Черкизовского мясокомбината выросло до 31

Число сотрудников Черкизовского мясокомбината, госпитализированных с отравлением, выросло до 31 человека. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА. У всех выявлена острая кишечная инфекция после обеда в корпоративной столовой.

Страх, боль, привкус металла: Врач объяснил, что чувствовала шахматистка, которую соперница отравила ртутью
Страх, боль, привкус металла: Врач объяснил, что чувствовала шахматистка, которую соперница отравила ртутью

Напомним, 7 августа стало известно, что 20 сотрудников Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой. Работники жаловались на тошноту и сильные боли в животе. Роспотребнадзор выяснил, что все они ели блюда ООО "СС Ресторанс энд кафе". Ведомство изъяло 793 килограмма продукции — она была или просрочена, или без маркировки со сроками годности.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в июле это ОО уже получало предостережение от Роспотребнадзора.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров