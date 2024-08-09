Отравленная ртутью шахматистка заняла второе место на турнире
Дагестанская шахматистка заняла второе место на турнире после попытки отравления. Фото © Kp.ru
Дагестанская шахматистка Умайганат Османова, которую пыталась отравить ртутью соперница Амина Абакарова, доиграла партию и заняла второе место. Об этом пишет Kp.ru.
"Меня не сломить!", — заявила победоносно девушка.
Она рассказала, что знакома с отравительницей около 20 лет. Девушки представляли одну республику и даже порой останавливались в одном номере на соревнованиях. Поэтому Абакарову она не понимает.
Но пострадавшая говорит, что это не первое предательство со стороны соперницы. В мае 2024 года во время одного из чемпионатов Османова застукала оппонентку за просчитыванием ходов при помощи специального приложения. Девушка не стала сдавать знакомую. В последствии оказалось, что та не оценила её широкий жест и попыталась вновь победить нечестным путём, отравив соперницу ртутью.
Напомним, неприятный инцидент произошёл 2 августа на чемпионате Дагестана по классическим шахматам. Во время игры потерпевшая заметила перед собой шарик ртути. В тот день игры досрочно завершили. На место происшествия приехали полицейские, медики, а также сотрудники Роспотребнадзора. Всех участников турнира вывели из помещения, зал проветривали от ядовитых паров ртути. Продолжили соревнования 4 августа. А Абакаровой теперь грозит уголовное наказание.