Отравленная ртутью шахматистка заняла второе место на турнире

Она рассказала, что знакома с отравительницей около 20 лет. Девушки представляли одну республику и даже порой останавливались в одном номере на соревнованиях. Поэтому Абакарову она не понимает.

Но пострадавшая говорит, что это не первое предательство со стороны соперницы. В мае 2024 года во время одного из чемпионатов Османова застукала оппонентку за просчитыванием ходов при помощи специального приложения. Девушка не стала сдавать знакомую. В последствии оказалось, что та не оценила её широкий жест и попыталась вновь победить нечестным путём, отравив соперницу ртутью.