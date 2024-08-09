Винер прибыла в Грозный и вручила Кадырову российскую премию Людвига Нобеля

Глава Чечни был награждён за личный вклад в проведение спецоперации на Украине, поддержку российских бойцов, за активную гражданскую позицию и работу по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в России, а также защиту традиционных ценностей. Винер поблагодарила Кадырова за работу, а глава фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева добавила, что возможность личность вручить ему медаль стала для неё частью. Глава республики тоже отблагодарил делегацию за визит в Грозный.