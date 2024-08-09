Винер прибыла в Грозный и вручила Кадырову российскую премию Людвига Нобеля
Руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.
Ирина Винер и руководство фонда Людвига Нобеля прибыли в Грозный, чтобы вручить Рамзану Кадырову премию. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни был награждён за личный вклад в проведение спецоперации на Украине, поддержку российских бойцов, за активную гражданскую позицию и работу по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в России, а также защиту традиционных ценностей. Винер поблагодарила Кадырова за работу, а глава фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева добавила, что возможность личность вручить ему медаль стала для неё частью. Глава республики тоже отблагодарил делегацию за визит в Грозный.
Ранее Кадыров рассказал, когда стоит ждать заметного изменения в лучшую сторону ситуации в Курской области, куда попытались прорваться украинские подразделения. По его мнению, армия России переломит ситуацию в течение двух-трёх дней.
Telegram / Kadyrov_95