Беспилотные грузовики выпустят на ЦКАД и М-12 для коммерческих перевозок
Беспилотные тягачи КамАЗ. Обложка © Telegram / Минтранс России
Федеральная трасса М-12 "Восток" и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113 внесены в экспериментальный правовой режим, позволяющий запускать грузоперевозки с использованием беспилотных автомобилей. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, опубликованном 9 августа.
Документ также предусматривает использование технологии цифрового двойника трассы. Она позволяет мониторить дорожную ситуацию в режиме реального времени для повышения безопасности перевозок. До этого беспилотные тягачи могли курсировать с коммерческим грузом лишь по М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург.
Одной из первых беспилотные тягачи для грузоперевозок задействовала дочерняя компания "Газпром нефти". Возросший спрос даже вынудил КамАЗ нарастить производство автономных машин.