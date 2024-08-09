Беспилотные грузовики выпустят на ЦКАД и М-12 для коммерческих перевозок

Федеральная трасса М-12 "Восток" и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113 внесены в экспериментальный правовой режим, позволяющий запускать грузоперевозки с использованием беспилотных автомобилей. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, опубликованном 9 августа.

Документ также предусматривает использование технологии цифрового двойника трассы. Она позволяет мониторить дорожную ситуацию в режиме реального времени для повышения безопасности перевозок. До этого беспилотные тягачи могли курсировать с коммерческим грузом лишь по М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург.