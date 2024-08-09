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9 августа, 20:56

Беспилотные грузовики выпустят на ЦКАД и М-12 для коммерческих перевозок

Беспилотные тягачи КамАЗ. Обложка © Telegram / Минтранс России

Беспилотные тягачи КамАЗ. Обложка © Telegram / Минтранс России

Федеральная трасса М-12 "Восток" и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113 внесены в экспериментальный правовой режим, позволяющий запускать грузоперевозки с использованием беспилотных автомобилей. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ, опубликованном 9 августа.

Документ также предусматривает использование технологии цифрового двойника трассы. Она позволяет мониторить дорожную ситуацию в режиме реального времени для повышения безопасности перевозок. До этого беспилотные тягачи могли курсировать с коммерческим грузом лишь по М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

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Одной из первых беспилотные тягачи для грузоперевозок задействовала дочерняя компания "Газпром нефти". Возросший спрос даже вынудил КамАЗ нарастить производство автономных машин.

Илья Пушкарев
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