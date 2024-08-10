"Исчезнувшего" лидера ДДТ Шевчука поймали на концертах за рубежом за мизерные суммы

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук, который перестал появляться на российской сцене, совершил большую ошибку, когда решил покинуть РФ после начала СВО. Его гонорары упали как минимум в два раза, уверен музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

По его мнению, обратный путь на родину "ДДТ" и в том числе Шевчуку заказан. Поэтому артисту ничего не остаётся, как выступать на заграничных площадках и проводить время с иноагентами.

"Они сами этого захотели, потому что набедокурили, наскандалили до такой степени, что их в России сейчас не хотят видеть", — отметил Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Продюсер также озвучил гонорары музыканта. Он рассказал, что, выступая в России, группа "ДДТ" получала круглую сумму с шестью нулями за выступление. Теперь же доходы исполнителей хита "Это всё…" существенно сократились, и виноваты в этом только они сами.