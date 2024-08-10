"Исчезнувшего" лидера ДДТ Шевчука поймали на концертах за рубежом за мизерные суммы
Продюсер Дворцов: Шевчук получал 3 млн за концерт в РФ, за рубежом вдвое меньше
Юрий Шевчук. Фото © Telegram / ddtrock
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук, который перестал появляться на российской сцене, совершил большую ошибку, когда решил покинуть РФ после начала СВО. Его гонорары упали как минимум в два раза, уверен музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.
По его мнению, обратный путь на родину "ДДТ" и в том числе Шевчуку заказан. Поэтому артисту ничего не остаётся, как выступать на заграничных площадках и проводить время с иноагентами.
"Они сами этого захотели, потому что набедокурили, наскандалили до такой степени, что их в России сейчас не хотят видеть", — отметил Дворцов в беседе с порталом "Страсти".
Продюсер также озвучил гонорары музыканта. Он рассказал, что, выступая в России, группа "ДДТ" получала круглую сумму с шестью нулями за выступление. Теперь же доходы исполнителей хита "Это всё…" существенно сократились, и виноваты в этом только они сами.
"До СВО они выступали за 2–3 млн рублей. После, думаю, они немного снизились. Потому что они выступают не в России, а, давайте будем честны, Россия всех кормит, и только здесь у нас хорошие гонорары. Не знаю, что они пытаются сделать в Европе, но, может, 50/50. Сейчас они в один, максимум в два раза меньше зарабатывают", — подытожил Сергей Дворцов.
Напомним, что после концерта в Дубае в начале мая этого года Шевчука проверяли на призывы к экстремистской деятельности. Певец завёл с публикой разговор о революции, чем заинтересовал Генпрокуратуру и Минюст РФ. Сам артист достаточно спокойно отнёсся к проверке. Он призвал изучить историю тех, кто увидел в его словах экстремизм.