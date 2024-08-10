В ночь на 12 августа россияне смогут увидеть звездопад Персеиды

Пик метеорного потока Персеиды, который будет в ночь на 12 августа, смогут увидеть все россияне: явление накроет территорию всей нашей страны. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

Источник метеорного потока Персеиды — это облако космической пыли и льда, оставленное кометой 109/Свифта-Туттля, отметил учёный. Каждый год Земля проходит через этот шлейф. По данным иследователя, в ночь пика, при ясной погоде, на всей территории РФ можно будет наблюдать более 100 метеоров в час.

"Радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие cеверного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь", — сказал Железнов в беседе с ТАСС.

По словам Железнова, в летний период отсутствие лунной засветки создаёт наилучшие условия за наблюдением космического явления. Он также добавил, что звездопад можно увидеть с конца июля до конца августа. Вне пиковой активности также будет можно застать отдельные вспышки на небе, подчеркнул астроном.

Завершение активности метеорного потока совпадет с двумя другими астрономическими явлениями: 21 августа около 04:00 мск Луна закроет Сатурн, а затем и Нептун. Сатурн будет видно невооружённым глазом в европейской части России, тогда как для наблюдения Нептуна, перекрываемого Луной, потребуется небольшой телескоп, заключил учёный.