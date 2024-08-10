Из аэропорта Владивостока эвакуировали персонал и пассажиров 10 августа, 10:37 Эвакуация пассажиров в аэропорту Владивостока. Обложка © Telegram / Новости Приморья

В аэропорту Владивостока сработал сигнал тревоги, после чего всех пассажиров попросили покинуть здание до установления обстоятельств случившегося. По сведениям Life.ru, сейчас все самолёты взлетают и заходят на посадку по расписанию.

Эвакуация пассажиров в аэропорту Владивостока. Видео © Telegram / Новости Приморья

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили инцидент и заверили, что выясняют причину срабатывания системы экстренного оповещения. Информации о задержках рейсов на сайте аэропорта нет. Работа всех авиаслужб продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Бразилии упал пассажирский самолёт ATR 72-500 авиакомпании Voepass. На борту было 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Один мужчина выжил благодаря тому, что опоздал на рейс.

Авторы Татьяна Миссуми