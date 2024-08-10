Российские войска разгромили цех по сборке дронов ВСУ
МО: ВС РФ поразили цех по производству беспилотников для ВСУ
Российские войска поразили цех производства беспилотников для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 10 августа.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён цех производства БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", — говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе СВО.
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили склад ВСУ в Краматорске с установками РСЗО HIMARS. А подполье раскрыло охраняемые базы ВСУ с опасными дронами, HIMARS и самолётами.
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