Российские войска разгромили цех по сборке дронов ВСУ

Российские войска поразили цех производства беспилотников для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 10 августа.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён цех производства БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах", — говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе СВО.