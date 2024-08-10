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Россиянам раскрыли способ получить шенгенскую мультивизу на 1–2 года

АТОР: В консульстве Италии можно оформить мультивизу на 1–2 года

10 августа, 15:00
В консульстве Италии можно получить мультивизу. Обложка © freepik

В консульстве Италии можно получить мультивизу. Обложка © freepik

Граждане России могут получить шенгенскую мультивизу на срок от одного до двух лет, оформив документы в консульстве Италии. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

При этом ждать ответа придётся не менее двух месяцев. С начала года выросло в три раза число россиян, которые обращаются в итальянское консульство за визой. В АТОР советуют начать оформление разрешения на въезд в ЕС уже сейчас, если планируется новогодняя поездка в Европу.

В Ассоциации добавили, что получить шенген также можно в консульстве Испании, но записаться туда на приём очень сложно, аналогично обстоит дело и с оформлением документов через визовый центр Франции. А Венгрия и Греция попросят до получения визы показать оплаченные авиабилеты и бронь в отель.

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Ранее сообщалось, что Венгрия приняла ряд смягчающих мер при получении визы для россиян. Так, теперь граждане РФ и Белоруссии могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Еврокомиссия (ЕК) возмутилась подобным решением и задумались о приостановке участия Будапешта в Шенгене.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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