Вышел первый тизер новой "Белоснежки" с гномами, танцами и прекрасной Галь Гадот в роли злой мачехи
Disney показала тизер ремейка "Белоснежки" с Галь Гадот и Рэйчел Зеглер
Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки. Обложка © Кадр из фильма "Белоснежка", реж. Марк Уэбб, сцен. Грета Гервиг, Эрин Крессида Уилсон, Якоб Гримм / Disney
На выставке D23 Expo компания Disney презентовала первый тизер новой адаптации "Белоснежки" — киноверсии классического мультфильма Disney 1937 года. Фильм расскажет о диснеевской принцессе и её дружбе с семью гномами.
Тизер-трейлер ремейка "Белоснежки". Видео © disney.com
Главную роль в кинокартине исполнит звезда "Голодных игр" Рэйчел Зеглер, а в образе Злой Мачехи появится Галь Гадот (известная по роли "Чудо-женщины" в киновселенной DC). Режиссёром фильма выступил Марк Уэбб ("500 дней лета"), а сценарий к адаптации создала Грета Гервиг ("Барби").
Выход фильма несколько раз переносили. Теперь кинокартина появится в зарубежном прокате с 21 марта 2025 года.
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