Вышел первый тизер новой "Белоснежки" с гномами, танцами и прекрасной Галь Гадот в роли злой мачехи

На выставке D23 Expo компания Disney презентовала первый тизер новой адаптации "Белоснежки" — киноверсии классического мультфильма Disney 1937 года. Фильм расскажет о диснеевской принцессе и её дружбе с семью гномами.

Тизер-трейлер ремейка "Белоснежки". Видео © disney.com

Главную роль в кинокартине исполнит звезда "Голодных игр" Рэйчел Зеглер, а в образе Злой Мачехи появится Галь Гадот (известная по роли "Чудо-женщины" в киновселенной DC). Режиссёром фильма выступил Марк Уэбб ("500 дней лета"), а сценарий к адаптации создала Грета Гервиг ("Барби").





Выход фильма несколько раз переносили. Теперь кинокартина появится в зарубежном прокате с 21 марта 2025 года.