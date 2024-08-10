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10 августа, 19:13

Вышел первый тизер новой "Белоснежки" с гномами, танцами и прекрасной Галь Гадот в роли злой мачехи

Disney показала тизер ремейка "Белоснежки" с Галь Гадот и Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки. Обложка © Кадр из фильма "Белоснежка", реж. Марк Уэбб, сцен. Грета Гервиг, Эрин Крессида Уилсон, Якоб Гримм / Disney

Рэйчел Зеглер в роли Белоснежки. Обложка © Кадр из фильма "Белоснежка", реж. Марк Уэбб, сцен. Грета Гервиг, Эрин Крессида Уилсон, Якоб Гримм / Disney

На выставке D23 Expo компания Disney презентовала первый тизер новой адаптации "Белоснежки" — киноверсии классического мультфильма Disney 1937 года. Фильм расскажет о диснеевской принцессе и её дружбе с семью гномами.

Тизер-трейлер ремейка "Белоснежки". Видео © disney.com

Главную роль в кинокартине исполнит звезда "Голодных игр" Рэйчел Зеглер, а в образе Злой Мачехи появится Галь Гадот (известная по роли "Чудо-женщины" в киновселенной DC). Режиссёром фильма выступил Марк Уэбб ("500 дней лета"), а сценарий к адаптации создала Грета Гервиг ("Барби").

  • Кадр из фильма "Белоснежка". Фото © disney.com
    Кадр из фильма "Белоснежка". Фото © disney.com
  • Кадр из фильма "Белоснежка". Фото © disney.com
    Кадр из фильма "Белоснежка". Фото © disney.com

Кадр из фильма "Белоснежка". Фото © disney.com

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Выход фильма несколько раз переносили. Теперь кинокартина появится в зарубежном прокате с 21 марта 2025 года.

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А ранее Life.ru рассказывал, что поклонников "Короля Льва" ждёт продолжение истории про Симбу. В конце апреля Disney показал тизер нового фильма "Муфаса: Король Лев", режиссёром выступил Барри Дженкинс. На днях Disney представила полный трейлер мультика.

Дарья Нарыкова
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